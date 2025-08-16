Погода в Україні 17 серпня: грози, град та шквали у низці регіонів

За прогнозом Укргідрометцентру, 17 серпня в Україні очікується мінлива хмарність. У північних та більшості центральних областей, а також на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині пройдуть короткочасні дощі з грозами. Подекуди можливий град і шквали вітру швидкістю 15-20 м/с. На решті території опадів не прогнозується.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях вдень зміниться на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 14-19°, вдень у західних і північних регіонах 23-28°, на решті території 27-32°.

По Києву та Київській області очікується хмарна погода з проясненнями, короткочасний дощ та гроза. У деяких районах можливі град і шквали до 20 м/с. Температура в області вночі 14-19°, вдень 23-28°. У столиці вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Укргідрометцентр попереджає про небезпечні метеорологічні явища першого рівня (жовтий). Погодні умови 17 серпня можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.