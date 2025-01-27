Суспільство

Подряпані, але живі: на березі Тиси прикордонники затримали шістьох чоловіків
27 Січня 2025 14:34
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Прикордонники затримали порушників кордону на березі Тиси / Фото: ДПСУ
Прикордонники затримали порушників кордону на березі Тиси / Фото: ДПСУ

Шістьох порушників кордону затримали 26 січня прикордонники Мукачівського загону на березі Тиси. Чоловіки у темному одязі збиралися подолати течію, сподіваючись залишитися непомітними.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Чотирьох чоловіків зафіксували прилади дистанційного моніторингу кордону з Угорщиною.

“Група реагування від відділу прикордонної служби “Вилок” затримали їх одразу після подолання загороджувального паркану. Трьом із затриманих була потрібна допомога, оскільки, долаючи паркан з єгози, вони порізали руки”, – йдеться в повідомленні.

Чоловіки повідомили, що усі вони з Черкащини.

“У Тису збиралися лізти на виконання вказівок переправників, які запевнили, що річка мілка й абсолютно безпечна”, – розповіли в ДПСУ.

За такі обіцянки чоловіки віддали ділкам аванс по 2500 доларів з кожного. Кінцеву ціну за послуги їм повинні були повідомити у випадку успішного перепливання водойми, з якої від початку повномасштабного вторгнення витягли 44 потопельників.

Ще двоє – закарпатець та житель Херсонщини, самотужки склали маршрут незаконного перетинання кордону з України в Румунію через Тису. Наряд затримав спритників на околиці села Луг, за 30 метрів до кордону.

Стосовно затриманих склали протоколи за статтею “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України” адмінкодексу, справи скеровано до суду.

Затримані на кордоні порушники / Фото: ДПСУ

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