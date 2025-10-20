Побиття чоловіка біля ТЦК у Києві: суд обрав запобіжні заходи двом поліцейським

Сьогодні, 20 жовтня, Печерський районний суд Києвва призначив цілодобовий домашній арешт на два місяці двом поліцейським. Дмитра Циганенка та Іллю Бабіка підозрюють у побитті чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Правоохоронцям інкримінують перевищення службових повноважень.

Про це повідомляє Суспільне.

Дмитру Циганенку суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт до 18 грудня 2025 року. Прокурор наполягав саме на такому рішенні, аргументуючи ризиком впливу на свідків, потерпілого та експертів, а також можливістю переховування. Захисник заявив, що його підзахисний визнає провину, щиро розкаюється та співпрацює зі слідством, тому не заперечує проти арешту.

Реклама

Реклама

Такий самий запобіжний захід суд призначив і другому підозрюваному – Іллі Бабіку, адвокатка якого не заперечила проти рішення. Обидва фігуранти утримались від коментарів.

Як раніше повідомили в ДБР, 17 жовтня біля Голосіївського районного ТЦК у Києві двоє поліцейських побили чоловіка. Постраждалому, який лежав на порозі мікроавтобуса, завдали близько 10-15 ударів руками та ногами по голові та тілу. За даними ДБР, затриманого почали бити після того, як він розпилив в салоні автомобіля перцевий балончик. Поліцейським інкримінують перевищення влади або службових повноважень. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.