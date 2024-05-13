Планували вчинити теракти у Києві 9 травня: СБУ затримала російських агентів

9 травня російські агенти планували вчинити теракти в будівельних гіпермаркетах та поблизу одного із кафе. Цьому вдалось запобігти контррозвідці СБУ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За наявними даними, саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися із таймера, детонатора і пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі.

За задумом російської спецслужби, вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів – щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати.

Ще один теракт мав відбутися біля популярного київського кафе. Російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.

Таким чином Головне управління Генштабу Збройних сил РФ (більш відоме як ГРУ) хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу “руського міра”.

“Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано – їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь РФ. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб”, – заявив голова СБУ Василь Малюк.

Контррозвідка СБУ встановила, що куратором терактів РФ був співробітник ГРУ Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині №92154.

Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у Московській області.

СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури.

Зокрема Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися у Львівській області в лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам.

Зараз СБУ встановила увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території РФ, а також безпосередніх виконавців теракту: їх затримали “на гарячому”, коли ті встановлювали вибухові пристрої в третьому гіпермаркеті.

Затриманим повідомили про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада); ст. 113 (диверсія); ст. 258 (терористичний акт).

Їм загрожує довічне ув’язнення.

Заходи проводились за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.