Пісторіус окреслив терміни відправки перших Leopard в Україну

Перші танки Leopard-2 можуть бути доставлені в Україну з Німеччини приблизно за три місяці, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у кулуарах Бундестагу.

Для цього “дуже скоро” розпочнуться навчання українських військових.

На першому етапі Україна отримає 14 “Леопардів” модифікації 2A6, які вже є в наявності та можуть бути швидко підготовлені до відправки.

Усього буде передано танків на два батальйони, це питання обговорюється з Польщею, Канадою, Іспанією, Португалією та ще двома неназваними державами.