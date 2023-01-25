Політика

Пісторіус окреслив терміни відправки перших Leopard в Україну

25 Січня 2023 14:59
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зброя

Перші танки Leopard-2 можуть бути доставлені в Україну з Німеччини приблизно за три місяці, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус у кулуарах Бундестагу.

Для цього “дуже скоро” розпочнуться навчання українських військових.

На першому етапі Україна отримає 14 “Леопардів” модифікації 2A6, які вже є в наявності та можуть бути швидко підготовлені до відправки.

Усього буде передано танків на два батальйони, це питання обговорюється з Польщею, Канадою, Іспанією, Португалією та ще двома неназваними державами.


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