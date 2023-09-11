Суспільство

Підліток влаштував різанину у російській школі

11 Вересня 2023 09:25
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школа, рф

У Ростовській області Росії підліток прийшов до школи з ножем і поранив чотирьох дорослих.

Про це повідомляє губернатор Василь Голубєв у Telegram.

“О 07:50 у школі в хуторі Червоний Десант Неклиновського району озброєний ножем 15-річний підліток, який приховав обличчя за маскою, під час спроби зайти до школи поранив чотирьох дорослих – трьох співробітників і родича одного з учнів. 

Нападника затримали очевидці. Встановлено, що нападником виявився учень 9 класу цієї ж школи, він страждає на психічне захворювання”. 

За його словами, ніхто з дітей не постраждав. 


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