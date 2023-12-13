Суспільство

Підірвав помешкання через таргана: у Японії чоловік спричинив вибух квартири через комаху

13 Грудня 2023 17:27
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японія

У японському місті Кумамото чоловік спричинив вибух у власній оселі, намагаючись вбити одного таргана. Вибуховою хвилею розбило вікно, а сам японець отримав легкі травми.

Причиною інциденту стало те, що 54-річний чоловік розбризкав забагато інсектициду – хімічного препарату для захисту рослин від шкідливих комах, пише газета La Mainichi. Приблизно через хвилину пролунав вибух.

Національний центр у справах споживачів Японії раніше вже отримував кілька повідомлень про вибухи, які, ймовірно, були спричинені інсектицидами, що спалахнули після контакту з розетками чи іншими джерелами електроенергії.

Як пише Business Insider з посиланням на професора ентомології Університету Флориди Філіпа Келера, використання рідких спреїв пестицидів може бути надзвичайно небезпечним. 

Розетки або оголена проводка можуть спричинити ураження струмом у людей, якщо вони застосовують засоби на водній основі.

“Водночас лампи та газове полум’я від обігрівачів можуть запалити легкозаймисті пестициди на основі нафти”, – розповів Келер.


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