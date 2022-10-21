Суспільство

Під окупацією лишаються 25 населених пунктів Харківської області

21 Жовтня 2022 22:02
31
Деокупація, війна, харків

Сили оборони України звільнили ще 7 населених пунктів Куп’янського району, отже, на 21 жовтня під тимчасовою окупацією лишаються 25 населених пунктів Харківської області.

Про це Суспільному повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

З вересня Збройні сили України звільнили сім населених пунктів у Куп’янському районі Харківщини. Таким чином, кількість звільнених від російської окупації населених пунктів Харківської області збільшилася до 551, розповіли в ОВА.

Нині під окупацією лишається близько 1,5% території Харківщини.

Про деокупацію 551 населеного пункту Харківської області вдень 21 жовтня розповів також заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Жовтня 2022 21:38
74

Росія створила чергу зі 150 суден з українським зерном у Чорному морі – Зеленський
21 Жовтня 2022 20:37
111

Саміт ЄС у Брюсселі прийняв підсумкову заяву щодо України
21 Жовтня 2022 19:52
176

ЗМІ: В результаті українських ударів загинули 10 іранських інструкторів
21 Жовтня 2022 18:59
118

У Бериславі припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади – Генштаб
21 Жовтня 2022 18:35
38

Укренерго: ситуація з енергетикою ще не стабілізувалася
Останні новини
усі новини

Думки

Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття
Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
усі думки