Під Харковом перекинулася Toyota Cruiser Prado – шість людей постраждало

Поліція з’ясовує обставини ДТП на Харківщині. Повідомляється, що водій “Toyota Cruiser Prado” не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу на узбіччя.

В автомобілі перебували п’ятеро пасажирів: жінки 32 і 33 років, 34-річний чоловік, а також двоє дітей 7 і 11 років.

“Водія та пасажирів бригадою швидкої медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні для надання медичної допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 травня о 21:50 в селі Станичне Красноградського району.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.