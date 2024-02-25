Кримінал

Під Харковом на міні підірвалися двоє чоловіків

25 Лютого 2024 18:28
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міни
ДСНС: Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією / Фото УНІАН

Сьогодні близько 16 години біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років. Обоє – мешканці с. Слатине.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Вкотре наголошуємо: якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його та відійдіть на безпечну відстань якомога далі.

Телефонуйте за номером 101 або 102. Також попередьте оточуючих та дочекайтеся приїзду хоча б однієї з оперативних груп”, – підкреслив він.

Як уточнили в ДСНС інцидент трапився у лісосмузі.


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