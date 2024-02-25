Під Харковом на міні підірвалися двоє чоловіків

Сьогодні близько 16 години біля населеного пункту Великі Проходи Харківського району від підриву на міні загинули двоє чоловіків 32 та 19 років. Обоє – мешканці с. Слатине.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Вкотре наголошуємо: якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, в жодному разі не чіпайте його та відійдіть на безпечну відстань якомога далі.
Телефонуйте за номером 101 або 102. Також попередьте оточуючих та дочекайтеся приїзду хоча б однієї з оперативних груп”, – підкреслив він.
Як уточнили в ДСНС інцидент трапився у лісосмузі.