Під час виступу Блінкена до Конгресу увірвались протестуючі із закликами припинити війну в Газі

Протестувальники прорвалися в будівлю Конгресу США, коли там обговорювали фінансову допомогу для України та Ізраїлю. Мітингарі вимагали “припинити вогонь у Газі”.

Крики мітингувальників було чути перед початком трансляції, людей вивели служби правопорядку.

Reuters пише, що протестувальники засуджували американських чиновників за підтримку “геноциду проти палестинців у Газі”. Люди, яким вдалося увірватися в будівлю Конгресу, тримали таблички, а свої руки пофарбували в червоний — на знак крові.Вони вигукували, серед іншого, “Припиніть вогонь негайно!”, “Захистіть дітей Гази!”, а також “Палестинці — не тварини!” й “Хай живе Газа!”.