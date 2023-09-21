Кримінал

Під Балаклією вантажівка підірвалася на міні

21 Вересня 2023 13:53
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міни

Поблизу села Крейдянки Балаклійської громади вантажний автомобіль КрАЗ наїхав на вибухонебезпечний предмет, попередньо, на протитанкову міну. Водій не зазнав поранень.

Про це у своєму зведенні повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Підрив на міні трапився близько 18:00 20 вересня, розповів начальник місцевої військової адміністрації Віталій Карабанов.

“Він заїхав до лісосмуги, це поряд із ділянкою лісового господарства, і там вантажівка натрапила на вибухонебезпечний предмет. Чоловік не працював у господарстві, він цивільний. Саме в тій місцевості це перший такий випадок. Зараз працюють правоохоронці, з’ясовують усі обставини”, — сказав Карабанов.

За його словами, цю територію оглянуть сапери. Від серпня у громаді зафіксували щонайменше чотири випадки підриву на мінах.


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