Під Балаклією вантажівка підірвалася на міні

Поблизу села Крейдянки Балаклійської громади вантажний автомобіль КрАЗ наїхав на вибухонебезпечний предмет, попередньо, на протитанкову міну. Водій не зазнав поранень.

Про це у своєму зведенні повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Підрив на міні трапився близько 18:00 20 вересня, розповів начальник місцевої військової адміністрації Віталій Карабанов.

“Він заїхав до лісосмуги, це поряд із ділянкою лісового господарства, і там вантажівка натрапила на вибухонебезпечний предмет. Чоловік не працював у господарстві, він цивільний. Саме в тій місцевості це перший такий випадок. Зараз працюють правоохоронці, з’ясовують усі обставини”, — сказав Карабанов.

За його словами, цю територію оглянуть сапери. Від серпня у громаді зафіксували щонайменше чотири випадки підриву на мінах.