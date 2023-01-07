Під Бахмутом прикордонники ліквідували командира окупантів

Військовослужбовці Держприкордонслужби України у складі Сил оборони відбили ворожу атаку та ліквідували російського командира під Бахмутом

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Прикордонна снайперська група зупинила просування піхоти противника на одному з напрямків біля Бахмута. Стрілецький підрозділ окупантів висувався для атаки опорного пункту українських захисників.

“Снайпери, спостерігаючи за противником, вирахували керівника підрозділу. Влучними пострілами прикордонники ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли”, – йдеться у повідомленні.