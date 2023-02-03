Під Бахмутом поранено норвезьких волонтерів

Двоє волонтерів із Норвегії зазнали поранень під час обстрілу Бахмута. Про це їхні родичі та один із волонтерів розповіли у коментарі VG.

Повідомляється, що йдеться про волонтерів-медиків Сандера Сьорсвена Трелвіка та Сімона Йонсена.

За словами Йонсена, він із Трелвіком у четвер вранці отримали завдання евакуювати кількох людей, які постраждали від обстрілу. Після того, як медики приїхали на вказане місце, російські війська відкрили по них обстріл.

“Вони двічі бомбили по тому самому місцю. Потім почали обстріл району, коли побачили, що ми вижили”, – сказав доброволець і додав, що кілька інших людей, які були з ним і Трелвіком, загинули.

Мати Трелвіка розповіла, що той отримав опіки 30-40% тіла та має осколкові поранення, але внутрішні органи залишилися неушкодженими. Його разом із Йонсеном відправили до шпиталю Дніпра на лікування.

Жінка додала, що норвезька влада готує евакуацію поранених через Польщу на батьківщину.