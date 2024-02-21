Перші чотири українські льотчики завершать навчання на F-16 до літа – CNN

Перші чотири українські льотчики завершать навчання на винищувачах F-16 до літа. Військові розпочали підготовку в середині жовтня на базі 162-го винищувального крила в Тусоні, повідомило видання CNN, цитуючи речницю Національної гвардії Арізони Ерін Ганніган.

За даними капітана Ганніган, очікується, що всі льотчики завершать навчання в період з травня до серпня, хоча точний графік залежить від прогресу програми.

Друга група з чотирьох пілотів розпочала підготовку в січні, а третя група з чотирьох пілотів наразі проходить англійськомовну підготовку, необхідну для керування американським винищувачем четвертого покоління, зазначила вона.

У лютому глава Національної гвардії генерал Ден Гокансон заявив, що попри те, що у США закінчуються гроші для постачання додаткового озброєння та допомоги Києву – Національна гвардія США має достатньо коштів для навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.