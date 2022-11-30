Перша партія “шахедів” у Росії, ймовірно, закінчилася – Юрій Ігнат

У Росії, ймовірно, закінчилася перша партія іранських дронів Shahed-136. Про це повідомив представник командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат у ефірі телемарафону.

Він зазначив, що російські окупанти вже близько двох тижнів не використовують “шахеди” для ударів по Україні.

“Вже два тижні приблизно не спостерігаємо, а може, й більше, цих іранських БПЛА. Ймовірно, перша партія, яка їм надійшла, вже закінчилася”, – сказав Ігнат.

За його словами, окупанти застосували проти України понад 400 цих баражуючих боєприпасів.

“Десь 340 збито цих БПЛА протиповітряною обороною. Була інформація, що Росія замовила їх приблизно 1740. Ймовірно, зараз немає можливості їх отримувати, можливо, йдуть процеси політичного характеру”, – заявив спікер Повітряних сил.