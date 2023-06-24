Переворот в РФ: Пригожин заявив, що взяв під контроль Ростов, у Росії блокують доступ до новин

Глава ПВК “Вагнер” Євген Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об’єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається “на Москву”, а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

Про це повідомляє УП з посиланням на відеозвернення Пригожина.

Пригожин у Ростові-на-Дону заявив про контроль “Групою Вагнера” будівлі штабу, військових об’єктів, а також взяття під контроль аеродрому.

Тим часом телеграм-канали публікують відео, на якому, як ідеться в підписі до нього, глава ПВК “Вагнера” розмовляє із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим і заступником начальника ГУ ГШ Володимиром Алексєєвим.

Пригожин повідомляє Євкурову, нібито вагнерівці збили третій вертоліт і “зіб’ють усі, якщо їх будуть посилати”. Він каже, що ПВК приїхала в Ростов, щоб “отримати начальника Генштабу і Шойгу”.

“Поки їх не буде тут, ми блокуємо місто Ростов і йдемо в Москву”, – сказав Пригожин.

Мер Москви Сергій Собянін тим часом написав, що в російській столиці “проводять антитерористичні заходи, спрямовані на посилення безпеки”.

Окрім цього, російські силовики цілодобово доповідають президенту РФ Володимиру Путіну про заходи, які вживаються щодо протистояння “збройному заколоту” засновника ПВК “Вагнер”. У РФ почалися проблеми з доступом до новин.

Через оголошене Пригожиним протистояння “вагнерівців” і російської армії на пропагандистському телеканалі “Первый канал” вночі 24 червня почався спецвипуск новин.

У першому спецвипуску російські пропагандисти заявили, що відео, на якому армія РФ нібито завдає удару по позиціях “вагнерівців”, є “постановкою”. “Доказом”, що відео постановочне, телеканал, зокрема, назвав відсутність інших свідчень удару по таборах ПВК.

За інформацією “Sota”, на тлі протистояння “вагнерівців” з російськими військовими соціальна мережа “ВКонтакте” почала блокувати публікації заяв Пригожина. Судячи зі скріншоту, який опублікувало видання, адміністрація соцмережі посилається на вимогу Генпрокуратури, яку було видано 23 червня.