Пентагон заявив про 4 напрями зусиль на Близькому Сході

Міністерство оборони США має чотири напрями зусиль на Близькому Сході.

Про це повідомив прес-секретар Пентагону Пет Райдер, Пентагон

За його словами, це:

Захист американських військ і громадян у регіоні.

Потік критично важливої допомоги в галузі безпеки Ізраїлю під час його захисту від терористичних атак ХАМАСу.

Координація з ізраїльтянами, щоб допомогти звільнити заручників, включаючи американських громадян.

Зміцнення позиції сили в регіоні, щоб стримати будь-які державні чи недержавні суб’єкти від ескалації кризи за межі Сектора Гази.

Посилена позиція сил включає розгортання авіаносних ударних груп USS Gerald R. Ford і USS Dwight D. Eisenhower, які зараз знаходяться в районі Центрального командування США, разом із підводним човном класу Ohio.

За словами Райдера, протягом останніх кількох тижнів іранські проксі-групи атакували авіабази Аль-Асад в Іраку та Аль-Танф у Сирії на війська США.