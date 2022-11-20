Павербанки, радіо, запас їжі: як українцям підготуватися до тривалого блекауту

Кремль мріє перетворити Україну на зону без світла, води та газу. Однак українці сильні й не піддадуться на шантаж держави-агресорки.

Російські військові цілеспрямовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Вони думають, що так змусять нашу державу до переговорів. Росіяни досі не зрозуміли, що для українців основне – свобода.

Чим потрібно запастися

Росія вже неодноразово здійснювала масові ракетні удари по інфраструктурі України. То ж зробити запаси необхідних продуктів потрібно негайно. Не відкладайте цю справу на завтра, адже невідомо, коли в Україні може статися блекаут. Отож купіть ліхтарик та батарейки до нього, сірники й запальничку, а також зробіть запас питної води та тиждень. Не забудьте купити ліки, адже невідомо, чи матимуть аптеки змогу працювати.

Подбайте й про те, аби у вас була їжа, яку можна не готувати. Наприклад, каші з пакетиків чи локшина. Також запасіться енергетичними батончиками, консервами, хлібцями. Словом, тими продуктами, які не зіпсуються, коли холодильник перестане працювати.

Коли зникне світло, то швидше за все не буде й зв’язку. Радимо вам придбати радіо на батарейках, щоб бути в курсі всіх важливих оголошень та новин.

Як пережити холод вдома

Важливо утеплити домівку наскільки це можливо. Зокрема, змінити режим вікон на зимовий. Якщо з ваших вікон продуває, то заліпіть всі отвори скотчем й тканиною. Дуже важливо зберігати тепло в домівці, оскільки опалення не буде. Також подбайте про теплий домашній одяг та ковдри й пледи.

Якщо ви живите у приватному будинку, то з опаленням буде легше. Придбати дизельний або бензиновий генератор та зробити запас дров – найкраще рішення цієї зими. До речі, не забудьте і про купівлю павербанку.

Мешканцям квартири важливо користуватися лише однією кімнатою, щоб вона зберігала тепло. Найтепліше буде в коридорі, адже там нема вікон. В інших кімнатах слід закрити штори, щоб вони створили додатковий бар’єр між вулицею та будинком.