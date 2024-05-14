Політика

Парламент Грузії ухвалив скандальний законопроєкт про “іноагентів”

14 Травня 2024 15:12
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Акція протесту проти законопроєкту про "іноземних агентів" у Тбілісі, Грузія / Фото: REUTERS

Парламент Грузії остаточно ухвалив законопроєкт про “іноагентів”. Під час третього – фінального – пленарного засідання депутати затвердили скандальний законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”.

Щоб закон набув чинності, його має підписати президент Саломе Зурабішвілі – вона, однак, обіцяла заблокувати документ, використавши право вето.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе стверджує, що законопроєкт “підтримується більшістю громадян”, а “сценарій майдану в Грузії неможливий”, оскільки “політична меншість не має ресурсів для зміни влади”.

При цьому проти законопроєкту про “іноагентів” уже майже місяць протестують тисячі громадян Грузії. Вони вимагають відкликати законопроєкт, який по суті є російським.

Згідно із законопроєктом про “іноагентів”, організації, які отримують понад 20% доходів з-за кордону, вважаються такими, що “проводять інтереси іноземної сили”. Вони в обов’язковому порядку мають зареєструватися в публічній “іноагентській” базі даних. За невиконання закону передбачено різні види штрафів.


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