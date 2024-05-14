Парламент Грузії ухвалив скандальний законопроєкт про “іноагентів”

Парламент Грузії остаточно ухвалив законопроєкт про “іноагентів”. Під час третього – фінального – пленарного засідання депутати затвердили скандальний законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”.

Щоб закон набув чинності, його має підписати президент Саломе Зурабішвілі – вона, однак, обіцяла заблокувати документ, використавши право вето.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе стверджує, що законопроєкт “підтримується більшістю громадян”, а “сценарій майдану в Грузії неможливий”, оскільки “політична меншість не має ресурсів для зміни влади”.

При цьому проти законопроєкту про “іноагентів” уже майже місяць протестують тисячі громадян Грузії. Вони вимагають відкликати законопроєкт, який по суті є російським.

Згідно із законопроєктом про “іноагентів”, організації, які отримують понад 20% доходів з-за кордону, вважаються такими, що “проводять інтереси іноземної сили”. Вони в обов’язковому порядку мають зареєструватися в публічній “іноагентській” базі даних. За невиконання закону передбачено різні види штрафів.