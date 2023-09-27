Політика

Парламент Болгарії підтримав надання Україні непридатних для експлуатації ракет С-300

27 Вересня 2023 16:56
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зброя, Болгарія

У середу, 27 вересня, болгарський парламент підтримав надання Україні непридатних для експлуатації ракет С-300.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Болгарські парламентарі провели закрите засідання, на якому й ухвалили рішення передати Україні ракети для зенітно-ракетних систем С-300, які потребують ремонту. У пакет допомоги також увійшли боєприпаси для автоматичної стрілецької зброї, яких болгарська армія вже не потребує.

Офіційних результатів голосування ще не розголошували. Журналісти отримали інформацію від депутата Деляна Пеєвського, який повідомив, що рішення було схвалено. Водночас відомо, що прокремлівська партія “Вузраждане” виступила проти.


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