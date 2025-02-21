Кардинал Джанфранко Равазі припустив, що 88-річний папа Римський Франциск може зректися престолу.

Про це він сказав в інтерв’ю Corriere della Sera.

“Якщо у нього виникнуть складнощі з виконанням папських обов’язків, він зробить свій вибір. Звичайно, він ухвалить рішення, можливо, попросить поради, але він ухвалить рішення сам, по совісті”, – сказав Равазі.

Папа римський Франциск вже тиждень, починаючи з 14 лютого, перебуває в лікарні. Його госпіталізували з бронхітом. У лікарні стан понтифіка погіршився – у нього виявили полімікробну інфекцію дихальних шляхів.