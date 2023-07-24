“Панцир” на даху Міноборони РФ не захистив від БПЛА

Російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир С1”, що розташований на даху Міноборони РФ, не зміг збити безпілотник під час атаки дронів на Москву вранці 24 липня, хоча ЗРК знаходився близько від місця удару.

Про це пише “Радіо Свобода” із посиланням на публікації у соціальних мережах та супутникові знімки.

Журналісти зазначили, що очевидці не помітили жодних свідчень роботи цього комплексу вранці, хоча від місця удару і до місця розташування – менше, ніж 300 метрів.

Під ранок 24 липня Москву атакували безпілотники. Про це, зокрема, повідомили мер міста Сергій Собянін і Міноборони РФ. Один із безпілотників упав на Комсомольському проспекті — за 500 метрів від будівлі Міністерства оборони Росії, повідомили телеграм-канали.

Російські ресурси також повідомили, що були пошкоджені будівля поблизу Міністерства оборони РФ та московський бізнес-центр “Леруа Мерлен”.