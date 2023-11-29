Отруєння дружини Буданова показало, що агентура РФ впроваджена глибше, ніж вважалося – NYT

Отруєння Маріанни Буданової, дружини керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, може свідчити про те, що російська агентура впроваджена в керівні структури України глибше, ніж це уявлялося раніше. Про це пише The New York Times.

“Якщо Росії вдалося отруїти Буданову, це може означати, що агенти РФ діяли ближче до внутрішніх кіл влади, ніж вважалося раніше можливим”, – зауважило видання.

Однак генерал Віктор Ягун, колишній заступник голови контррозвідки СБУ, у коментарі для NYT сказав, що оцінку отруєння Буданової можна буде дати тільки коли стане відомо більше обставин, але він “був би здивований”, якби у Кремля виявилася агентура, яка здатна наблизитися до Буданова. Ягун вважає, що “на території України просто немає необхідної агентури, яка б могла їх отруїти”.