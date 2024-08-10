Опитування в Німеччині: українським чоловікам “доцільно” їхати додому за паспортами

Українським чоловікам призовного віку, які не мають чинного закордонного паспорта країни, “доцільно” їхати в Україну, щоб отримати там новий паспорт. Про це свідчить нещодавнє опитування серед “відповідальних міністерств федеральних земель Німеччини”, проведене німецьким агентством epd, результати якого було представлено в суботу, 10 серпня, передає DW.

“Імміграційна влада землі Гессен послідовно застосовує федеральний закон, не видаючи українським чоловікам військового віку німецькі проїзні документи, що замінюють їх”, – наводить epd як приклад заяву міністерства внутрішніх справ Гессена. Паспортний суверенітет належить країнам походження, додають в агентстві.

За даними опитування, “більшість” федеральних земель також посилаються на чинний федеральний закон. Згідно із законодавчими нормами, іноземцю, який не має дійсного паспорта, може бути виданий документ, що його замінює (так званий “сірий паспорт”), тільки в тому разі, якщо він не може з поважної причини отримати внутрішні проїзні документи.

Таким чином, робить агентство висновок, проходження обов’язкової військової служби загалом є обґрунтованим – утім, не уточнюючи, чи поширюється закон на період воєнного стану в країні, куди міністерства рекомендують їхати за паспортом. Конкретних імен німецьких чиновників, які брали участь у цьому опитуванні, агентство не наводить.

Ось уже кілька місяців Україна намагається посилити тиск на чоловіків військового віку, які проживають за кордоном, і переконати їх повернутися, пише агентство. За даними міністерства внутрішніх справ ФРН, станом на кінець червня в Німеччині перебувало 268 176 українських чоловіків віком від 18 до 60 років.

Українським чоловікам мобілізаційного віку, які тимчасово проживають на території федеральної землі Гессен, не видаватимуть проїзний документ для поїздок за кордон, що замінює закордонний паспорт у разі його відсутності, випливає з відповіді міністерства праці та соціальних справ Гессена, наданої на запит депутатської фракції правопопулістської партії “Альтернатива для Німеччини”.

Згідно з інформацією відомства, у Гессені зараз проживає близько 20 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку. Як пояснили в міністерстві праці та соціальних справ землі у відповідь на той самий запит, “вербувати людей для участі в оборонній кампанії проти Росії і, таким чином, заохочувати їх до повернення на батьківщину – це відповідає інтересам України”.

Якщо блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), який наразі перебуває в опозиції, прийде до влади в Німеччині, новий уряд країни відправить військовозобов’язаних українців назад на батьківщину, заявив в інтерв’ю газеті Münchner Merkur прем’єр-міністр Баварії та голова ХСС Маркус Зьодер. Уточнювати, як саме це станеться, він не став.

Крім того, Зьодер пропонує припинити автоматичні виплати біженцям з України так званих цивільних допомог (Bürgergeld), розмір яких вищий, ніж сума виплат прохачам політичного притулку. “Ми від самого початку були налаштовані скептично”, – заявив глава християнських соціалістів.