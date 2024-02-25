“Оппенгеймер” став лідером за кількістю нагород Гільдії кіноакторів США

Біографічний фільм Крістофера Нолана “Оппенгеймер” став тріумфатором церемонії вручення нагород Гільдії кіноакторів США, яка відбулася в США.

Картина перемогла в таких номінаціях як “Найкращий акторський склад”, “Найкращий актор” (статуетку отримав виконавець ролі фізика Роберта Оппенгеймера Кілліан Мерфі), “Найкращий актор другого плану” (Роберт Дауні-молодший).

Найкращою актрисою стала Лілі Гладстоун (вона зіграла в картині Мартіна Скорсезе “Вбивці квіткового місяця”).

Приз як найкраща актриса другого плану отримала Давайн Джой Рендольф за роль у фільмі “Залишені”.

Найкращим акторським складом у драматичному серіалі визнали акторів “Спадкоємців”, а в комедійному серіалі – акторів “Ведмедя”.

Найкращим актором у драматичному серіалі назвали Педро Паскаля “Одні з нас”, а акторкою – Елізабет Дебікі, яка зіграла в “Короні”.