Суспільство

“Оппенгеймер” став лідером за кількістю нагород Гільдії кіноакторів США

25 Лютого 2024 11:05
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кіно
"Оппенгеймер" здобуває тріумфальну перемогу на Screen Actors Guild Awards напередодні вручення "Оскара" / Фото AP

Біографічний фільм Крістофера Нолана “Оппенгеймер” став тріумфатором церемонії вручення нагород Гільдії кіноакторів США, яка відбулася в США.

Картина перемогла в таких номінаціях як “Найкращий акторський склад”, “Найкращий актор” (статуетку отримав виконавець ролі фізика Роберта Оппенгеймера Кілліан Мерфі), “Найкращий актор другого плану” (Роберт Дауні-молодший).

Найкращою актрисою стала Лілі Гладстоун (вона зіграла в картині Мартіна Скорсезе “Вбивці квіткового місяця”).

Приз як найкраща актриса другого плану отримала Давайн Джой Рендольф за роль у фільмі “Залишені”.

Найкращим акторським складом у драматичному серіалі визнали акторів “Спадкоємців”, а в комедійному серіалі – акторів “Ведмедя”.

Найкращим актором у драматичному серіалі назвали Педро Паскаля “Одні з нас”, а акторкою – Елізабет Дебікі, яка зіграла в “Короні”.


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