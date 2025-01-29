OpenAI підозрює китайський стартап DeepSeek у крадіжці інтелектуальної власності, – FT

Розробник ChatGPT заявив, що має докази використання китайським стартапом DeepSeek моделей OpenAI для навчання свого ШІ. Про це повідомляє Financial Times.

За його словами, він бачив свідчення так званої “дистиляції”, яку DeepSeek, імовірно, застосовував для створення власної конкурентної моделі. Дистиляція дозволяє зменшувати витрати на розробку, забезпечуючи високу продуктивність менш потужних моделей завдяки використанню результатів великих мовних моделей.

Ця техніка є поширеною у галузі, однак її використання для створення конкурента, за словами експерта, порушує умови обслуговування OpenAI. Правила компанії забороняють копіювання сервісів або використання результатів для розробки моделей, які можуть змагатися з продуктами OpenAI.

Китайський стартап DeepSeek нещодавно представив модель DeepSeek-R1, яка, як заявлено, є дешевшою та працює на рівні з ChatGPT. Модель одразу здобула популярність, ставши лідером завантажень серед безкоштовних застосунків в Apple Store у США, Великій Британії та Китаї.