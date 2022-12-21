ООН виділить додаткові кошти українським волонтерам

Гуманітарний координатор в Україні Деніз Браун оголосила про виділення додаткових $20 млн із Українського гуманітарного фонду (UHF) для підтримки понад 300 організацій громадянського суспільства, громадських організацій та волонтерських груп, які допомагають постраждалим внаслідок війни в Україні, повідомляється на сайті ООН.

“Вони знаходяться на передовій, ризикуючи собою, і роблять все, щоб люди, чиї життя зруйнувала війна, отримували все необхідне – воду, їжу, ліки, дах над головою. Робота, яку вони виконують, вражає. Через 10 місяців війни їхні ресурси вичерпані, та їм потрібна допомога, щоб продовжувати надавати життєво важливу допомогу народу України”, – сказала Браун.

Понад $55 млн вже було спрямовано на проекти та організації, які підтримують лікарні, центри для внутрішньо переміщених осіб та інші критично важливі об’єкти.