ООН оприлюднила кількість цивільних жертв війни в Україні

В Україні з початку повномасштабної війни Росії вже загинуло понад 9,6 тисячі мирних жителів, і ще понад 17,5 тисяч людей було поранено.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

З 1 по 10 вересня 2023 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 292 жертви серед цивільного населення в Україні:

55 убитих (29 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчина, а також 4 дорослих, стать яких ще невідома).

237 поранених (101 чоловік, 77 жінок, 7 хлопців, 2 дівчини, а також 50 дорослих, стать яких поки невідома).

З 24 лютого 2022 року, коли почалася широкомасштабна збройна атака Російської Федерації, до 10 вересня 2023 року УВКПЛ зафіксувало 27 149 втрат серед цивільного населення країни: 9 614 загиблих і 17 535 поранених. Це включало:

21 941 втрата (7 481 убитих і 14 460 поранених) на території, контрольованій Урядом, коли сталися втрати:У Донецькій і Луганській областях: 10 545 загиблих (4 262 загиблих і 6 283 поранених); В інших регіонах: 11396 втрат (3219 загиблих і 8177 поранених).

5208 загиблих (2133 загиблих та 3075 поранених) на окупованій Російською Федерацією території при втратах:У Донецькій і Луганській областях: 3581 загиблих (794 загиблих і 2787 поранених); В інших регіонах: 1627 втрат (1339 загиблих і 288 поранених).

При цьому в УВКПЛ звертають увагу, що фактичні цифри — значно вищі, оскільки “отримання інформації з деяких місць, де йдуть інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження”. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення.