Кримінал

Окупанти завдали повторного удару по Запорізькій області: загинули рятувальники

15 Листопада 2023 14:09
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ракетний удар

Російські війська завдали повторного удару по цивільній інфраструктурі в Запорізькій області. У момент атаки РФ рятувальники гасили пожежу, що сталася внаслідок попереднього удару окупантів, зазначив глава МВС Ігор Клименко.

На жаль, двоє співробітників ДСНС 31 та 34 років загинули. Ще троє рятувальників дістали поранення.  Також постраждали четверо мирних жителів.

В області унаслідок атаки пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч із місцем атаки. Начальник ОВА зазначив, що тип ракет уточнюється.


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