Окупанти вивозять українське зерно до Ірану та Сирії

Російські окупанти через порти окупованого Криму вивозять українське зерно до Сирії та Ірану.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“З портів тимчасово окупованого Криму зафіксовано вивезення зерна з півдня України до портів Сирії та Ірану. Зокрема, перевезення краденої агропродукції здійснюють суховантажі “Зафар” та “Матрос Кошка”.

ЦНС повідомляє, що росіяни забирають зерно у місцевих фермерів за фіксованою ціною, яка менше ринкової, а потім перепродають за ринковою. Надлишок забирають собі. При цьому реалізовувати продукцію без дозволу окупантів фермерам заборонено.