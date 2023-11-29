Суспільство

Окупанти вивозять українське зерно до Ірану та Сирії

29 Листопада 2023 16:04
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зерно

Російські окупанти через порти окупованого Криму вивозять українське зерно до Сирії та Ірану.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“З портів тимчасово окупованого Криму зафіксовано вивезення зерна з півдня України до портів Сирії та Ірану. Зокрема, перевезення краденої агропродукції здійснюють суховантажі “Зафар” та “Матрос Кошка”.

ЦНС повідомляє, що росіяни забирають зерно у місцевих фермерів за фіксованою ціною, яка менше ринкової, а потім перепродають за ринковою. Надлишок забирають собі. При цьому реалізовувати продукцію без дозволу окупантів фермерам заборонено.


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