Кримінал

Окупанти вдарили по зерносховищах в Одеській області

23 Серпня 2023 08:24
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Російські окупанти вночі вдарили безпілотниками по зерносховищах та виробничо-перевантажувальному комплексу в Одеській області.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Зазначається, що загарбники били дронами із східного узбережжя Азовського моря.

Сили ППО знищили 9 дронів типу Shahed-136/131, але є й влучання.

“Ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав’ї. В складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці продовжують роботу”, – сказано у повідомленні.


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Окупанти вдарили по зерносховищах в Одеській області
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