Окупанти вдарили по зерносховищах в Одеській області

Російські окупанти вночі вдарили безпілотниками по зерносховищах та виробничо-перевантажувальному комплексу в Одеській області.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Зазначається, що загарбники били дронами із східного узбережжя Азовського моря.
Сили ППО знищили 9 дронів типу Shahed-136/131, але є й влучання.
“Ворог поцілив у зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав’ї. В складських приміщеннях сталося займання, пожежу оперативно локалізовано. Вогнеборці продовжують роботу”, – сказано у повідомленні.