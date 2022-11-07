Окупанти перекрили переправу через Дніпро у Херсонській області для цивільного транспорту

Пересування цивільних транспортних засобів через Дніпро водою та понтонною переправою припинено, повідомили в окупаційній адміністрації Херсонської області.

“У зв’язку із завершенням евакуаційних заходів з території правобережжя Дніпра, а також посилення військової небезпеки та підвищення загроз мирному населенню, адміністрація Херсонської області ухвалила рішення тимчасово припинити рух цивільних транспортних засобів через Дніпро. Тимчасова заборона поширюється на річкові таксі, баржі та інші водні судна”. Понтонна переправа також припиняє свою роботу”, – йдеться у повідомленні.

При цьому заборона на переправу не поширюється на транспортні засоби комунальних служб та компаній, які здійснюють перевезення продовольства та медикаментів, наголосили в адміністрації.

“Рух цивільних транспортних засобів з правого на лівий берег Дніпра збережеться і здійснюватиметься так само, як і раніше – через “Речпорт”, що знаходиться за адресою: Одеська площа, 4. Виїхати на лівий берег Дніпра можна звідти водним транспортом, а також переправитися на власному автомобілі за допомогою баржі”, – йдеться у повідомленні.

При цьому окупанти пообіцяли, що призупинення сполучення через Дніпро не вплине на забезпечення правобережної частини Херсонської області продуктами та предметами першої необхідності.