Політика

Окупанти облаштували на о. Джарилгач навчальний полігон

24 Травня 2023 15:30
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херсонська область

Керівниця Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк каже, що російські військові використовують захоплений острів Джарилгач на Херсонщині під навчальний табір для мобілізованих, а також можуть розміщувати там свої склади. Про це вона сказала в коментарі Радіо Свобода.

«Вони намагаються готувати свіжомобілізованих, тих, хто не має додаткової підготовки і потребує її. Крім того, бачимо і спостерігаємо за інтенсивністю автівок, які туди постачаються. Цілком імовірно, що десь там розосереджуються і склади, типу польових складів боєкомплекту», – сказала вона.

Острів Джарилгач навряд чи є стратегічно важливим обʼєктом для російських військових, найімовірніше, вони поки що почуваються там у безпеці, зазначила спікерка.

«Цілком імовірно, що користуючись тим, що це заповідна зона, вони розраховують, що ми не будемо атакувати унікальний острів і намагаються таким чином для себе використати його як додаткове збереження своїх запасів. Тобто, граючи на гуманності українців, намагаються отак використовувати і природні запаси наші також», – зауважила Гуменюк.

19 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з материковою частиною Херсонської області біля селища Лазурне.

Вся територія острова та частина прилеглої акваторії входить у національний природний парк «Джарилгацький». Острів Джарилгач на заході продовжується довгою піщаною косою, яку від суходолу відділяє вузька протока. Лазурне розташоване за 2 км від коси.

Херсон і правобережжя Херсонщини українські війська деокупували восени минулого року. Проте частина Херсонщини все ще перебуває під російською окупацією.


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