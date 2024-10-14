Суспільство

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у Курській області: Зеленський провів ставку
14 Жовтня 2024 17:36
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зеленський, фронт
Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України намагання ворога прорвати оборону на Курщині та інтенсивні бої на фронті.

Про це повідомляє Володимир Зеленський в Telegram.

“Провів чергову Ставку. Була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо оперативної ситуації. Активні дії зараз по всій довжині фронту, але особливо жорстокі бої на Покровському та Курахівському напрямках. П’яту добу тривають спроби росіян прорвати нашу оборону на Курщині. Хлопці тримаються та контратакують”.

Президент також повідомив про глибоку аналітику Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки щодо країн та організацій, які надають допомогу Росії для ведення війни проти України. 

Аналіз охоплює військову, економічну та політичну підтримку, як відкриту, так і приховану. Президент підкреслив важливість розробки планів для послаблення цих злочинних союзів разом з партнерами.

Також під час Ставки Міністерство оборони відзвітувало про контрактування зброї на поточний і наступний періоди, враховуючи партнерську допомогу та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.


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