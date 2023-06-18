Суспільство

Окупанти мінують ділянки мешканців, які виїхали на підконтрольну Україні територію – Генштаб

18 Червня 2023 20:24
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окупанти, Генштаб

В окупованому селі Покровське Запорізької області російські війська проводять мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ

В населеному пункті Покровське Запорізької області інженерними підрозділами російських окупаційних військ проводиться мінування приватних земельних ділянок місцевих жителів, які відмовились від отримання російського паспорта та виїхали на підконтрольну Україні територію.

Водночас земельні сільськогосподарські ділянки місцевих колаборантів не підлягають мінуванню.


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