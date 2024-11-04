Окупанти атакували супермаркет у Харкові: є поранені

Армія РФ завдала удару КАБами по Харкову, 14 людей постраждало.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 22:28 Терехов повідомив, що в Харкові знову лунають звуки вибухів.

Згодом він заявив, що один з ударів прийшовся у район щільної житлової забудови.

Потім мер повідомив про трьох поранених внаслідок останнього обстрілу міста. Один з прильотів прийшовся у Шевченківському районі.

“За наявною інформацією – влучання у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією, пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки”.

О 22:52 голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

О 23:55 Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11.

О 00:48 4 листопада ДСНС повідомила про 13 постраждалих внаслідок російського удару неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова.

Згодом у поліції Харківщини повідомили про 14 постраждалих внаслідок авіаудару, серед яких четверо поліцейських.