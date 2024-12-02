Суспільство

Окупанти атакували передмістя Херсона з дрона: є поранений
2 Грудня 2024 12:30
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херсон
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Російські війська атакували дроном 61-річного жителя передмістя Херсона, селища Антонівка, внаслідок чого чоловік зазнав поранень.

Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.

Зранку в Антонівці окупанти скинули вибуховий пристрій із дрона на місцевого мешканця. У результаті чоловік отримав вибухову травму та поранення тулуба. Наразі його стан обстежують лікарі.

Крім того, до лікарні 2 грудня звернулася 46-річна жителька селища Білозерка, яка кілька днів тому потрапила під обстріл. У неї діагностували вибухову травму та струс головного мозку. Жінці надали необхідну медичну допомогу й призначили амбулаторне лікування.


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