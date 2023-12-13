Кримінал

Окупанти атакували Одещину дронами — є постраждалі

13 Грудня 2023 09:16
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Російсько-окупаційні війська у ніч проти 13 грудня здійснили атаку на Одеську область ударними безпілотниками.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Сили протиповітряної оборони збили над регіоном девʼять «шахедів». Один зі збитих безпілотників упав на територію комунальної авторемонтної установи міста Одеса. Двоє цивільних співробітників отримали поранення та опіки. Нині вони перебувають у лікарні.

Постраждалі отримали численні поранення, перелами й опіки. Одного чоловіка у стані середньої важкості госпіталізували до лікарні, а іншого — у важкому стані. Постраждалі отримують необхідну допомогу.

На місці атаки виникла пожежа, яка оперативно загасили співробітники ДСНС. Ангар зруйновано вщент. Також згоріли три автомобілі, ще 11 були пошкоджені.

В Одеському районі через потрапляння уламків ще одного збитого дрона сталося часткове руйнування будівлі припортової інфраструктури. Постраждалих немає.


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