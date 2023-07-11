Суспільство

Окупанти атакували Миколаївщину

11 Липня 2023 17:22
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миколаїв, атаки ворога

На місці працюють надзвичайники, які ліквідують наслідки ракетного удару.

Російські окупанти випустили снаряди по житловому сектору Миколаївщини. Під ударами були Очаківська та Куцурубська громади.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, у результати обстрілу з боку окупантів сталися декілька пожеж. 

“Вогнеборці швидко загасили пожежі: господарчі споруди на загальній площі близько 34 “квадрата”, сухостій  — 300 квадратних метрів. Ось вже майже півтора року як російські окупанти ледь не щодня обстрілюють жителів в межах цих громад. Ті, хто несе службу у місці постійної дислокації працюють на межі людських можливостей. Попри постійні повторні обстріли, шалену спеку, вони одразу їдуть на допомогу людям, в бойовому одязі, в бронежилетах та касках. З вірою та надією на мирне майбутнє, працюючи та наближаючи нашу спільну перемогу”, – розповіли в МВС.


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