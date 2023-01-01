Окупантам не вистачає боєприпасів для наступу, – ISW

Російські війська, ймовірно, виснажують свої запаси артилерійських боєприпасів, і в результаті цього їм буде важко підтримувати поточний темп операцій на певних ділянках лінії фронту в Україні.

Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов 31 грудня повідомив, що російські війська в Україні відчувають значні проблеми з артилерійськими боєприпасами, які стануть більш помітними до березня 2023 року, написали аналітики ISW.

Буданов заявив, що колись російські війська застосували 60 тис. артилерійських снарядів на день, а зараз використовують лише 19 000–20 000 снарядів. Вони також вилучили всі залишки артилерійських боєприпасів із білоруських військових складів для підтримки своїх операцій в Україні.

Міністерство оборони Сполученого Королівства повідомило 24 грудня, що російським силам наразі не вистачає необхідних запасів артилерійських боєприпасів для підтримки широкомасштабних наступальних операцій і що підтримання оборонних операцій уздовж довгої лінії фронту в Україні потребує російських військових щодня витрачати значну кількість снарядів і ракет.

ISW оцінює, що обмеження боєприпасів, ймовірно, частково перешкодять російським військам підтримувати високі темпи операцій у районі Бахмута в найближчій перспективі.

Вичерпання запасів артилерійських боєприпасів російської армії, ймовірно, вплине на їхню здатність вести високі темпи операцій в інших місцях України. Цей український звіт про те, що росіяни вже вичерпали запаси боєприпасів у Білорусі, є ще одним показником того, що відновлення широкомасштабного російського наступу з Білорусі в найближчі місяці є малоймовірним.