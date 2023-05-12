Оголошені терміни прибуття спецпредставника Китаю в Україну

Китай оголосив про терміни прибуття в Україні свого спеціального представника, який обговорюватиме «політичне врегулювання» війни, яку веде Росія проти України. Про це з посиланням на заяву речника МЗС Китаю повідомляє агенція France-Presse.

#BREAKING China special envoy to visit Ukraine Monday: foreign ministry pic.twitter.com/WITIdKtmpX — AFP News Agency (@AFP) May 12, 2023

«З 15 травня посол Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії, відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію для спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи», – заявив речник МЗС Ван Веньбінь.

Наприкінці квітня міністерство закордонних справ Китаю повідомило, що дипломатом, який зі спеціальною місією відвідає Україну, буде Лі Хуей, спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії.

Лі Хуей, якому цього року виповнюється 70 років, є ветераном китайської дипломатії. У 1980-х роках він служив у посольстві Китаю в СРСР, а наприкінці 1990-х був послом у Казахстані. Згодом був заступником міністра закордонних справ Китаю, а з 2009 до 2019 року – послом Китаю в Росії. Він вільно розмовляє російською.