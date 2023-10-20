Політика

Очільник Латвії звернувся до Європи із закликом озброюватись

20 Жовтня 2023 15:29
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латвія

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс вважає, що країни ЄС і НАТО повинні збільшити потужності оборонної промисловості, щоб виробляти необхідне озброєння для забезпечення військових потреб.

Про це Рінкевичс заявив в ефірі телеканалу TV3, повідомляє Delfi.

“Хочемо ми цього чи ні, Європа повинна озброюватися”.

У п’ятницю, 20 жовтня, латвійський президент проведе переговори з єврокомісаром із внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном про розвиток військової індустрії.

Зокрема, обговорюватимуть можливості залучення інвестицій за програмою підтримки виробництва боєприпасів, сприяння спільним закупівлям в оборонній індустрії та прогрес у реалізації угоди ЄС, що має на меті прискорити спільні закупівлі та постачання для України артилерійських снарядів.

Як відомо, ЄС надає підтримку країнам-членам у постачанні артилерійських боєприпасів і ракет з національних запасів, агрегуванні попиту і спільній закупівлі 155-мм боєприпасів, а також у нарощуванні виробничих потужностей європейської оборонної промисловості.

Регламент “Акт на підтримку виробництва боєприпасів” (ASAP), розроблений у Європейському Союзі для збільшення виробництва боєприпасів та ракет, набув чинності 23 липня. 


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