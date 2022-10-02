Суспільство

Обстріл Миколаївщини: виникла пожежа, є загиблі

2 Жовтня 2022 11:34
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миколаїв

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Під ранок окупанти обстріляли Миколаїв, а також область. Відомо про загиблих у районі.

Про ракетний обстріл Миколаєва зранку повідомив глава ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що окупанти обстрілювали область як з допомогою безпілотників, так і установок С-300.

“2 жовтня, близько 03:45 Миколаїв зазнав ракетного обстрілу зенітно-ракетними системи С-300. Зокрема, влучання зафіксовані біля двох чотирьохповерхових будинків. Внаслідок чого будинки зазнали пошкоджень, в одному з них виникла пожежа. Також зафіксовано влучання біля території лікарні. Всього внаслідок обстрілу поранення отримало сім осіб. Детальна інформація уточнюється”, – написав Кім.

Він додава, що внаслідок ворожого обстрілу с. Шевченко Шевченківської громади дві людини загинуло, частково зруйнувано житловий будинок.


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