Оборона Києва три дні поспіль проводитиме навчання

Протягом 15-17 листопада в межах міста Києва та області будуть проведені навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони столиці.

Про це повідомив Олександр Павлюк, командувач угруповання сил та засобів оборони міста Києва

За його словами, в ході тренування відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

“У зв’язку з проведенням навчань буде здійснюватися переміщення особового складу та рух важкої техніки. Зберігайте спокій!“ – звернувся він до мешканців Києва та області.