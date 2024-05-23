NYT: У Білому домі тривають дебати щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ

З моменту перших американських поставок в Україну президент Байден жодного разу не відступив від однієї заборони – застосовувати американську зброю по території Росії.

Але консенсус навколо цієї політики розпадається, зазначає The New York Times.

Нині в адміністрації президента тривають активні дебати, ініційовані Держдепартаментом, щодо послаблення заборони. Йдеться про те, щоб дозволити українцям завдавати ударів по ракетних і артилерійських пускових установках, розташованих прямо за кордоном на території Росії.

Пропозиція, висунута держсекретарем Ентоні Блінкеном після візиту до Києва минулого тижня, все ще перебуває на стадії формування, і незрозуміло, скільки його колег із найближчого оточення Байдена підтримали цю зміну. За словами чиновників, пропозицію ще не було офіційно презентовано президенту, який традиційно проявляє найбільшу обережність.

Офіційні особи, які брали участь в обговоренні, сказали, що позиція держсекретаря США змінилася, тому що росіяни відкрили новий фронт, що призвело до руйнівних наслідків. Російські війська розмістили зброю просто поруч із кордоном і спрямували її на Харків, знаючи, що у відповідь українці не зможуть застосовувати американську зброю.

Наразі на США посилюється тиск з метою допомогти Україні атакувати російські військові об’єкти, навіть якщо Вашингтон хоче зберегти заборону на атаки на НПЗ та іншу російську інфраструктуру з використанням наданої американцями зброї.

Велика Британія, яка зазвичай йде в ногу з Вашингтоном щодо військової стратегії, тихо зняла свої власні обмеження, тож її крилаті ракети Storm Shadow можуть ширше використовуватися для атак по території Росії.

Наразі США розглядають можливість підготовки українських військ на території України, а не на полігоні в Німеччині. Це вимагатиме розміщення американського військового персоналу в Україні, що Байден досі забороняв.

Ще один натяк на зрушення з’явився останніми днями. Міністр оборони Ллойд Остін, повторивши звичайну позицію адміністрації – “ми очікуємо, що вони й надалі використовуватимуть надану нами зброю по цілях усередині України”, – схоже, припустив, що для російських літаків, які діють на безпечній російській території, одразу за кордоном, і скидають бомби-планувальники на територію східної України, можуть бути зроблені винятки.

“Динаміка повітряного простору трохи змінилася”, – сказав Остін.

Росіяни звикли до подібних дебатів, і грають на побоюваннях американців з приводу ескалації конфлікту. Цього тижня вони розпочали дуже публічні навчання з підрозділами тактичної ядерної зброї.

Однак адміністрація, схоже, стала менш чутлива до подібних загроз, ніж у перші дні війни, коли були побоювання, що Росія, не маючи сил, може застосувати ядерну зброю проти України. Нинішні навчання розглядаються як вихваляння і розминання м’язів.

В інтерв’ю The New York Times цього тижня Володимир Зеленський відкинув побоювання з приводу ескалації. Він вважає малоймовірним, що Путін коли-небудь здійснить погрозу застосувати ядерну зброю.