NYT: США поки не дозволяють навчання українських пілотів на F-16

Декілька європейських країн готові передати американські винищувачі F-16 Києву, але США поки не дозволяють їм навчати українських пілотів, зокрема, через високу вартість літака, пише The New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника. Він, як і інші джерела видання, говорив на умовах анонімності через чутливість питання.

За словами співрозмовника, без дозволу Сполучених Штатів країни Європи можуть ознайомити українських військових з технічною мовою і провести тактичні уроки.

Водночас Вашингтон хоче зосередитись на постачанні інших озброєнь, стверджує опитаний NYT американський чиновник, імені якого також не наводять. Він також не виключив, що США таки видадуть іншим країнам дозвіл на постачання F-16 Україні.

За даними видання Politico, Міноборони США не проти передачі винищувачів Києву третіми країнами, але остаточного рішення поки що не ухвалено.

Україна неодноразово просила в США літаки F-16, але отримувала відмову. Нідерланди, Данія і Бельгія вже говорили, що готова поділитися своїми винищувачами. За оцінками військових аналітиків, загалом ці країни можуть поставити 125 F-16.

Україна наразі запитує кілька десятків, уточнює The New York Times.

Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах. Проте про надання Україні винищувачів F-16, про які просить Україна, наразі не йдеться.