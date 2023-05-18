Політика

NYT: США поки не дозволяють навчання українських пілотів на F-16

18 Травня 2023 16:29
36
читать на русском →
літаки, навчання

Декілька європейських країн готові передати американські винищувачі F-16 Києву, але США поки не дозволяють їм навчати українських пілотів, зокрема, через високу вартість літака, пише The New York Times із посиланням на неназваного високопоставленого українського чиновника. Він, як і інші джерела видання, говорив на умовах анонімності через чутливість питання.

За словами співрозмовника, без дозволу Сполучених Штатів країни Європи можуть ознайомити українських військових з технічною мовою і провести тактичні уроки.

Водночас Вашингтон хоче зосередитись на постачанні інших озброєнь, стверджує опитаний NYT американський чиновник, імені якого також не наводять. Він також не виключив, що США таки видадуть іншим країнам дозвіл на постачання F-16 Україні.

За даними видання Politico, Міноборони США не проти передачі винищувачів Києву третіми країнами, але остаточного рішення поки що не ухвалено.

Україна неодноразово просила в США літаки F-16, але отримувала відмову. Нідерланди, Данія і Бельгія вже говорили, що готова поділитися своїми винищувачами. За оцінками військових аналітиків, загалом ці країни можуть поставити 125 F-16.

Україна наразі запитує кілька десятків, уточнює The New York Times.

Під час візиту до Лондона президента України Володимира Зеленського уряд Великої Британії заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах. Проте про надання Україні винищувачів F-16, про які просить Україна, наразі не йдеться.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
18 Травня 2023 18:39
16

ЗСУ знищили 7 станцій РЕБ
18 Травня 2023 18:20
43

У японця-волонтера з Харкова втретє на пошті грабують посилки
18 Травня 2023 17:52
35

Внаслідок ракетного удару по Циркунах повністю зруйновано 2 житлові будинки, пошкоджено – 13
18 Травня 2023 17:26
70

Politico: США готуються до ситуації “замороженого конфлікту” в Україні
18 Травня 2023 16:45
88

В Бахмуті ЗСУ прорвали оборону противника на ширині 2 км і просунулися на 700 метрів
Останні новини
усі новини

Думки

Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
Александр КИРШ

Наши “этнические русские”, или Защита Каспарова
усі думки