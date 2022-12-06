NYT: Найнахабніший напад на територію Росії

За даними міністерства оборони Росії та високопоставленого українського чиновника, у понеділок Україна здійснила свій найнахабніший напад на територію Росії за дев’ятимісячну війну, націлившись на дві військові бази в сотнях миль усередині країни за допомогою безпілотників.

Про це йдеться у розлогому матеріалі The New York Times “Україна націлилася на бази в глибині Росії”.

“Безпілотники були запущені з території України, і принаймні один з ударів був завданий за допомогою спецпризначенців поблизу бази, які допомогли навести безпілотники на ціль, сказав чиновник на умовах анонімності для передачі конфіденційної інформації”, – пише видання.

Удари засвідчили нову готовність Києва перевести війну на бази в серці Росії, підвищивши ставки, і демонструючи покращену здатність атакувати на відстані. Незабаром після атак на бази Росія направила шквал ракет на українські міста.

У Кремлі заявили, що зброя, запущена Україною, була реактивними дронами радянських часів і була спрямована на бази в Рязані та Енгельсі, приблизно за 300 миль від українського кордону. У заяві сказано, що

ЗС РФ перехопили безпілотники, і що «падіння та вибух уламків» «незначно пошкодили» два літаки, вбивши трьох військовослужбовців і поранивши ще чотирьох.

Аеродром Енгельс на річці Волга на півдні Росії є базою для деяких російських далеких ядерних бомбардувальників, включаючи Туполєв-160 і Туполєв-95. Українські офіційні особи кажуть, що це також плацдарм для невпинної російської кампанії ракетних ударів по інфраструктурі, через що мільйони українців з початком зими не мали світла, тепла чи води — або взагалі не мали їх взагалі. На відеозаписах із житлового комплексу поблизу бази видно, як вогненна куля освітлює небо.

Інший вибух стався на військовій базі Дягілево в центральному місті Рязані, приблизно в 160 милях від Москви, повідомляє міністерство оборони Росії. Саме там були загиблі та поранені, повідомляє російське державне інформаційне агентство РІА Новини.

Уряд України відмовився публічно визнати ці удари, дотримуючись своєї практики навмисної двозначності щодо атак у Росії та окупованому Росією Криму. Але офіційні особи встановили шаблон коментарів, які свідчать про причетність України.

«Земля кругла — відкриття Галілея», — написав у Twitter радник президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк після ударів по російських базах. «Якщо щось запускається в повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літаючі об’єкти мають повернуться до точки вильоту».

На економічному фронті війни Сполучені Штати та їх союзники в понеділок зробили найсерйозніші кроки, щоб позбавити Росію принаймні частини нафтових доходів, які є життєво важливими для її уряду та економіки. «Група 7» заможних демократій почала намагатися встановити ліміт у 60 доларів за барель ціни на російську нафту на світових ринках, вступило в силу ембарго Європейського Союзу на більшість закупівель нафти з Росії.

Західні прихильники України відмовилися постачати їй зброю далекого радіусу дії, яка могла б вдарити далеко в територію Росії, намагаючись уникнути глибшого втягування в конфлікт. Але український державний виробник зброї «Укроборонпром» у жовтні заявив , що «завершує розробку» безпілотника з боєголовкою вагою 165 фунтів і радіусом дії понад 600 миль, і заявив у неділю, що завершив випробування безпілотника.

“Ми сподіваємося, що зможемо випробувати його в бойовому застосуванні”, – сказала прес-секретар виробника зброї, в ефірі національного телебачення в неділю ввечері.

Незрозуміло, як український спецназ зміг проникнути в Росію або наскільки близько вони підійшли до тієї чи іншої бази. Але підрив у серпні автомобіля ультранаціоналістичної коментаторки Дарії Дугіної, яке, як вважають, здійснили українці, показало подібні можливості.

«Здатність України завдати глибоких ударів по російській території має не лише військове значення», — сказав Макс Бергманн, колишній американський дипломат і експерт з європейської та російської безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

«Це також посилає повідомлення Росії, що продовження війни не є безкоштовним, що не тільки Україна є вразливою до ударів безпілотників і ракет дальньої дії; Росія також», – сказав Бергманн. «Це корисно для Києва, оскільки коли або якщо дві країни коли-небудь сядуть за переговори, зобов’язання припинити напади на територію Росії тепер є цінною фішкою, яку Україна може запропонувати».

Україна вже продемонструвала свою здатність використовувати дрони по-новому та несподівано, а також адаптувати старі системи для виконання нових функцій.

Військово-морська гавань Севастополя в окупованому Криму, де базується Чорноморський флот Росії, була сколихнута серією таємничих вибухів 29 жовтня. Незабаром з’явилися кадри гладких чорних морських безпілотників, які маневрують навколо бухти, націлюючись на російські військові кораблі. Україна досі не визнала, що стоїть за атакою, але президент Володимир Зеленський оголосив про кампанію збору коштів для забезпечення «парку морських безпілотників».

Лише за кілька годин після вибухів у Росії в понеділок українські чиновники заявили, що понад десяток російських бомбардувальників злетіли з авіабази Енгельс-2. У Києві, столиці та інших містах лунали тривоги. Військово-повітряні сили України повідомили, що було випущено понад 70 і збито понад 60 ракет.

«На жаль, ми досі не можемо забезпечити повну безпеку нашого неба — було кілька влучень», — сказав Зеленський у своєму нічному відеозверненні. «На жаль, є постраждалі. Станом на цей час від російських ударів сьогодні загинуло четверо людей».

На території Молдови були виявлені залишки ракети, йдеться у повідомленні МЗС Молдови на сторінці у Facebook. Уряд країни протестує проти того, що Росія запускає ракети через повітряний простір Молдови, щоб досягти України.

Уряд Молдови не повідомив, коли ракета, знайдена в засніженому фруктовому саду в Бричанах, невеликому містечку поблизу кордону з Україною, впала там, чи була вона випущена Росією чи Україною.

Минулого місяця українська ракета протиповітряної оборони, випущена по російській ракеті, впала в Польщі, убивши двох людей. Подібні приклади виходу насильства за межі України створюють примару розширення війни, чого прагне уникнути західний альянс.

До понеділка минуло 13 днів з моменту останнього великомасштабного обстрілу російських ракет по цілях по всій Україні, що є найдовшим періодом без вибухів у столиці та навколо неї з моменту, коли Москва почала атаку на енергетичну інфраструктуру країни на початку жовтня. Українські чиновники попереджали про неминучість нового нападу.