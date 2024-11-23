NYT: «Bluesky, посміхаючись до мене»

За останні кілька тижнів кількість користувачів соцмережі Bluesky перевищила 20 мільйонів осіб, і в день вона поповнюється більш ніж на мільйон користувачів. Додаток посів перше місце серед безкоштовних у магазинах Apple і Google. До нього стікаються знаменитості, політики та артисти. Команда з 20 осіб ледь встигає за таким зростанням.

Про це пише кореспондент The New York Times у Сан-Франциско Кевін Руз.

«Після години або близько того гортання днями ввечері Bluesky я відчув те, чого не відчував у соціальних мережах уже давно: свободу. Свободу від Ілона Маска та його виснажливого прагнення перетворити X на відлуння-камеру правого крила, де він і його друзі – постійні, неминучі головні герої», – ідеться в публікації.

На думку Руза, Bluesky може стати перезавантаженням – шансом почати все спочатку на платформі, яку не створено для максимального залучення, яка не належить примхливому мільярдеру або аморальному рекламному конгломерату, і яка не ставиться до своїх користувачів як до лабораторних щурів. Це повернення до більш сирої, менш ризикованої епохи соціальних мереж, коли вибори й економіка залежали від того, що там відбувається.

І хоча Bluesky все ще малий порівняно з X і Threads – зараз він володіє тією життєвою силою, якої не вистачає іншим замінникам Twitter.

Для непосвячених, продовжує Руз, – трохи основ Bluesky: Зовні додаток нагадує урізану версію Twitter. Користувачі публікують короткі повідомлення з текстом, фотографіями або відео. Є підписники, лайки та репости. Багато нових користувачів формують свої списки, додаючи групи акаунтів, відомі як «стартові пакети». Існують стартові пакети для журналістів, футбольних фанатів, юристів, інженерів баз даних, фанатів покемонів та інших. Платформа додала такі функції, як прямі повідомлення та опцію «ядерного блоку», яка дозволяє користувачам розривати усі зв’язки з акаунтами, які вони не хочуть бачити.

«Під капотом» ще цікавіше: Bluesky збудована на базі так званого “протоколу AT” – децентралізованої технології з відкритим вихідним кодом, яка покликана дати змогу користувачам контролювати роботу соціальних мереж. Зрештою це може дозволити користувачам обирати власні алгоритми ранжування стрічки, правила модерації або навіть переносити свої акаунти до іншого застосунку, зберігаючи при цьому своїх передплатників та історію повідомлень.

Утім, більшість людей не хочуть створювати свій власний алгоритм – їм просто потрібен працюючий застосунок, у якому купа людей, які їм подобаються, регулярно публікують цікаві речі. Застосунки для соціальних мереж живуть і вмирають завдяки своїм вібраціям, і просто зараз вібрації Bluesky кращі, ніж альтернативи.

«Я думаю, що людям, які ностальгують за старим Twitter, варто спробувати Bluesky, але з деякими застереженнями.

Перше: я повинен попередити вас, що Bluesky – це дивно. З кожним днем він стає все менш дивним, але він все ще сповнений драматизму, внутрішніх жартів, небезпечних для роботи зображень і химерних спільнот, і все це може бути неприємним для новачків.

По-друге, якщо ви шукаєте заміну старому Twitter – глобальному водопою, де знаменитості, політики, журналісти, вчені та спортивні фанати збиралися, щоб обговорити новини дня, – ви не знайдете її на Bluesky.

Зараз ми живемо в епоху роздроблених соціальних мереж, де спільноти збираються в різних просторах для різних цілей, і я підозрюю, що Bluesky, хоч би якої популярності він досягнув, буде лише однією з частин набагато більшої екосистеми, яка охоплює X, Threads, групові чати і багато іншого.

По-третє, люди, які отримують найбільшу користь від Bluesky – або, принаймні, ті, чиї пости мені подобаються найбільше, – це не ті, хто просто перенесли свої наявні соціальні мережі з інших мереж і продовжують публікуватися. Це люди, які використовують Bluesky як шанс переосмислити себе, відмовитися від шкідливих звичок, побороти старі образи, спробувати новий стиль публікації, трохи розслабитися», – зазначає Кевін Руз.