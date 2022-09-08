Новий британський монарх взяв ім’я Карл III

Про це повідомила прем’єр Ліз Трасс у своєму виступі біля Даунінг-стріт в Лондоні. Пізніше це було офіційно підтверджено, передає BBC.

Вона сказала, що королева Єлизавета II залишила “великий спадок”.

“Сьогодні, як і понад тисячу років, корона переходить до нашого нового монарха, нашого нового глави держави, Його Величності Короля Карла III”.

“Ми разом із родиною Короля оплакуємо втрату його матері та збираємось разом”.

«Ми пропонуємо йому нашу вірність і відданість, так само, як його мати присвятила нам стільки часу».

Трасс завершила свою заяву словами: «Боже, бережи короля».

Щойно королівська родина оприлюднила заяву від імені Чарльза, нового короля.

Він пише: «Смерть моєї улюбленої Матері, Її Величності Королеви, є моментом найбільшого смутку для мене та всіх членів моєї родини.

Ми глибоко сумуємо з приводу смерті дорогого суверена та дуже улюбленої матері.

Я знаю, що її втрата глибоко відчуває вся країна, Королівство та Співдружність, а також незліченна кількість людей у ​​всьому світі.

У цей період трауру та змін моя сім’я і я будемо втішатися і підтримувати нашу повагу та глибоку прихильність до королеви».